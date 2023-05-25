全國首條城市空軌列車武漢試運 乘客盡享270度景觀

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【有線新聞】內地首條城市空中軌道列車近日展開試運，這種懸空行走的列車，乘客可以透過車底的透明玻璃，俯瞰車下的景物，享受270度的觀景視角。

大家眼前所見的這一幕，不是科幻電影情節，而是在武漢東湖新區真正出現。這列名為光谷光子號」列車，是內地首條城市空中軌道列車，近日在區內展開試運。

列車車頂設有四組行車輪將車廂嵌入上面的軌道，由於縣掛在空中，所以車廂都經過特別設計，尤其是透明式觀景地板，配合兩邊車窗，讓乘客可以擁有270度的觀景視角。

光谷空軌項目設計總體負責人王洪剛表示：「它是一條旅遊線，然後重點是將我們這個光谷生態大走廊，完美的呈現給大家體現一個生態，綠色的一個展現。我們這個項目在設計之初，重點考慮的首先就是安全性

然後就是舒適性，在整個的設計研發過程中，我們在包括車站、橋樑都是統一考慮這個問題的，在我們設計的規範允許範圍之內，是絕對可以保證安全的。」

據了解，光谷光子號全線設有6個車站，全程需時約30分鐘，列車運行最高時速60公里，採用兩節車廂編組，最多能容納220人，亦可因應需求增至6節車廂。

光谷光子號正處於綜合聯調和試運階段，將來正式投運時，會作為光谷生態大走廊的配套設施，串連沿線旅遊觀光資源，打造「空中觀景平台」。