官媒相繼評國泰空服員涉歧視 一面倒斥態度傲慢、籲出手整頓歪風

【有線新聞】國泰空中服務員涉嫌歧視一事，除了引發網民熱議，內地官媒都相繼發評論，一面倒斥責員工態度傲慢，呼籲相關單位出手整頓歪風。

《人民日報》旗下媒體俠客島在國泰傳出醜聞後便發評論，指這些抱有地域性歧視的行為，暴露公司業務素質非常低，也反映部分人對國家認同有偏差；又指內地遊客是香港服務業的衣食父母，歧視說普通話的內地人絕對不應該發生；不能讓國泰每次都道歉了事，呼籲相關單位要重拳整頓，從根本上制止歪風。

《環球時報》前總編輯胡錫進也發文表明，部分國泰員工態度有問題，公司應展開內部教育，教導員工正確的服務之道；又提到部分員工早在2019年香港反修例風波中表現錯誤，他們又將這些有問題的價值觀，表現在對客戶的服務態度上；他又呼籲廣東以外的乘客以後坐國泰班機，不妨只講普通話。

除了他們，大批內媒相繼發文加入戰團，這些輿論觀點連同網民意見，幾乎都是一面倒斥責國泰；但亦有少數人持相反意見。

有人就說以往坐過多次國泰航機，服務員的態度都不錯，不見得客人說普通話，在待遇上就有明顯區別；有網民就提到，不少內地客經常因個人質素差，做一些有損公德的不文明行為，很可能令服務員產生不良印象，難免因此影響了服務態度。