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國泰歧視風波｜涉事空服員疑鬧舉報者錄音無恥　官媒籲港人勿歧視操國語內地客

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  • 2023年05月24日
國泰歧視風波｜涉事空服員疑鬧舉報者錄音無恥　官媒籲港人勿歧視操國語內地客
【有線新聞】國泰空服員歧視風波持續發酵。有聲稱是涉事空服員在內地社交網發文，指責舉報網民用錄音投訴的做法無恥。另外，官媒繼續發評論，表明決不允許港人歧視操普通話的內地人。
國泰3名空中服務員涉嫌歧視說普通話的內地乘客，雖然國泰連番道歉，並解僱三名涉事人員，但事件仍未平息。
有聲稱是涉事的空中服務員周二在內地社交網發文，指責舉報的人偷偷錄音，並藉此投訴的做法無恥；又稱有被錄音的空中服務員本身並非香港人，英語也非母語，質疑網民要求她使用普通話的用意何在。
文章一出又再引發熱議。由於貼文夾雜大量粗言穢語，加上末段點名批評國泰航空的公司政策和作風，觸怒不少內地網民，直斥作者態度非常囂張，只懂將錯誤歸咎他人；亦反映公司內部管理混亂，高層根本無法約束前線人員的行為。據知目前該帳號已被社交平台註銷。
舉報的乘客其後亦發文回應指，對方現在還未意識到那段錄音的歧視成分，反映她們立心不良。
不獨一眾網民，內地官媒也連發多篇評論，繼續炮轟國泰。
《人民日報》旗下俠客島指，公司不能只將責任推給涉事員工，管理制度和文化才是問題根本；又指港人歧視說普通話的內地人，絕不應該也決不允許發生。
新華網則表示，國泰若要長久經營下去，須從企業文化上找解決之道，而非迫於輿論壓力，才言不由衷地道歉了事。
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