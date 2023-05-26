北京15年民營打工博物館即將拆遷 有市民專程前往參觀

【有線新聞】 屹立北京15年，全國唯一以「打工」為主題的打工文化藝術博物館面臨拆遷，有市民趁遷拆前，專程過來參觀和告別。

在北京朝陽區皮村，這個「打工文化藝術博物館」記錄了一代代「打工仔」的生活和辛酸，裏面分為改革開放、留守兒童、中國女工等五個展廳，一共收錄了兩千多件展品，包括只有一千多元的工資單、欠薪單及反映外來工身份的暫住證，不過博物館即將要遷拆，這些展品可能要跟大家道別，有市民就趁遷拆前專程過來參觀。

北京市民陸小姐：「因為我在網上聽說它即將要關閉這個消息，所以說覺得要趁這個時間要來最後看一下。」她續稱：「就很複雜的一個感受，因為你看見一些細節的，例如他們的工資條，然後看這些這邊一些維權經歷的故事，包括你在後面看到那些名字，他們所帶有屬於他們自己一些經歷，還是有比較多的心酸和痛心的部份。」她又說：「我覺得很可惜(遷拆)，因為它無論特殊性，還是說它的意義價值，都應該讓更多人看見和了解，它被拆的事情我不多作評價，可能背後原因很複雜。」