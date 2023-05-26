解放軍近日展開空陸跨晝夜偵察演練 無人機出動實施火力打擊

【有線新聞】解放軍發布多段片段，顯示近日展開空中和陸地跨晝夜偵察演練，又出動無人機實施火力打擊，並展開新型火炮山地實彈射擊考核。

「獵鷹，迅速前出，查明『敵』兵力部署情況。」「執行！」央視軍事發布最新片段，顯示陸軍第71集團軍一個合成旅，近日組織實戰背景下偵察演練。

偵察車配有多套偵察系統，其中雷達光電系統能對可通視目標展開遠距離偵察，如果目標被遮蔽，還可通過空中對「敵方」實施立體監控。

演練經歷一個晝夜，小組完成偵察工作，在無人機引導下，對「敵方」實施火力打擊。

另一段片段就見到，新型火炮剛列裝兩個月，就將火力分隊拉至皖東山地，展開實彈射擊考核，旨在檢驗不同火力單元間的協同配合水平和精準打擊能力，此次實彈射擊亦有出動無人機。

而通過一體化指揮信息系統，火炮在收到目標信息後全自動操瞄，射擊準備時間比過去縮短近一半。

在首輪打擊中，有一發炮彈偏離目標中心區，偵察員用新型偵察車對目標展開毀傷評估，指揮所立即研判修正，由瞄準手再次裝彈發射，最終成功摧毀目標。

而火箭炮分隊和迫榴炮分隊，就從多個地段對不同類型的目標實施打擊，並成功以火力覆蓋目標區域。

東部戰區亦發布練兵片段，表示近日第73集團軍在陌生地域組織裝甲分隊遠程機動演練，進一步錘煉官兵在複雜戰場環境下的快速機動能力。