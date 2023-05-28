順利首航！國產客機C919上海飛抵北京 揭開中國航空史新一頁

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【有線新聞】國產客機C919首班商業載客航班，成功由上海起飛，降落在北京首都機場，標誌這款中國製大型客機正式投入商業服務。

C919中午約12時半抵達北京首都國際機場，飛機在跑道滑行，穿過象徵民航最高禮儀的「水門」；之後在地面工作人員指揮下，C919來到停機位，隨後有歡迎儀式。

機外開心，機艙內同樣興奮，工作人員與乘客一起揮動國旗、唱歌慶祝。乘客程先生表示：「非常平穩、非常舒適、非常難忘，我相信應該是我以後，很長一段時間最開心的一件事，期待我們以後不僅能做到窄體機，也能做到寬體機，愈飛愈高、愈飛愈遠。」另有乘客說：「這次飛行非常平穩、非常舒適，我在體驗過程才發現、發現這個國產大飛機是別出心裁的設計，希望大家有機會的話，親自來體驗。」

機長說開心見到國家，終於有自已的飛機首航亦一切順利，他說：「今天還是比較順利，按照我們前期的預案，還有一些計劃一切順暢。」載有130多名特邀乘客的東航C919客機，周日早上10時34分在上海虹橋機場啟航順利起飛，用了大約兩小時飛抵北京，較原定早半小時。

C919計劃於2008年由國務院拍板啟動，並成立中國商用飛機公司，負責研發和製造是中國首架自行研製的單通道大型客機。經過十多年的努力，首架C919客機，去年12月交付中國東方航空，並完成各項試飛測試，正式投入商業服務，周一起會營運上海往返成都的航線。