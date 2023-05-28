率先體驗！記者首乘C919 試食飛機餐「肉丸飯」

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】國產大型客機C919正式投入商業服務。我們的採訪隊在首航日，率先乘坐C919由北京飛往上海，全程大約兩個小時。

在北京機場有乘客提早數小時就來辦理登機手續，「現在心情非常激動，昨晚也沒有怎麼睡覺。」可惜這麼早來到，同我們一樣都是選不到窗口。

我們買了首航由北京回程到上海的機票，和乘客一起上機，看一下機上有甚麼特別。上到機能夠看見經濟艙的客位中間座位，比其餘座位闊1.5厘米，可以讓乘坐得舒服一點。

飛機的每個座位頭枕布都印住「喜慶紅」，首航的飛翔祝賀。不過座位沒有獨立電視，每行每邊只有一個小屏幕用作廣播之用，飛機準時2點50分起飛，尚算平穩，間中有輕微氣流震動，過了大約半小時，就有空姐派發飛機餐。

到了最期待飛機餐的部分，望落賣相不錯，但沒有選擇，只有這款肉丸飯，配搭一份奶凍和水果，還有薯片當小食，我便不多說了，先品嚐一下。航行期間有乘客，拿岀自己準備的蛋糕祝賀首航成功。

飛機在下午約4時41分停定，比原定5時15分的降落時間，快了差不多45分鐘。飛機降落後有工作人員在地面拉起橫額歡迎，有乘客乘搭後說C919客機比較穩，未來會繼續選搭這個機型。

乘客仲先生表示：「感覺非常舒適，有一種很強的自豪感，我們中國終於有自己的一架成功飛行的飛機，整個感覺都很舒服，儘管中間有氣流顛簸，但理解是比較正常的飛行。」東航早前說打算明年前，再接收四架新出廠的C919客機。