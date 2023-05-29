官方：11港澳人士入第四批航天員複選 2030年前中國人擬首登月

【有線新聞】中國載人航天工程辦公室表示，第四批預備航天員選拔中有100多名候選人進入複選，包括11名港澳地區候選人；又指中國人有望在2030年前首次登陸月球。

中國載人航天工程辦公室表示，在中國第四批預備航天員選拔中，計劃選拔12至14人；截至今年3月，已完成初選階段選拔工作，有100多名候選人進入複選，當中包括11名港澳地區候選人。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強說：「如果港澳地區的候選對象，通過複選和定選，可以明年初進入航天員科研訓練中心。目前看一般經過兩年半的訓練，通過考核後，具備執行飛行任務的基本條件，但具體執行飛行任務的時機，要根據飛行任務總的規劃、要求以及空間運用項目進展情況等統籌決定。」

被問到近期中國載人月球探測工程登月階段任務，有沒有具體時間表，林西強就這樣回應：「近期中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，總的目標是2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗、突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成『登、巡、採、研、回』等多重任務。」

他又指，辦公室已全面部署開展各項研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭長征十號、新一代載人飛船等飛行產品，以及新建發射場相關測試發射設施設備等。