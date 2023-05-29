神十六乘組首次由3類航天員構成 神十五乘組在軌交接後將返地球

【有線新聞】神舟十六號載人飛船將於周二早上9時31分發射，由景海鵬、朱楊柱和桂海潮執行今次的太空任務，是首次由三個不同類別航天員組成航天員乘組。

神十六指令長景海鵬帶領航天員朱楊柱和桂海潮，在酒泉衛星發射中心問天閣亮相。

今次是景海鵬自2016年神十一任務後，第四度參與飛行任務，令他成為中國飛天次數最多的航天員。事隔7年再升空，他稱一直都做足準備：「每天晚上12點前沒有睡過覺，周末也幾乎沒有休息過。已經4年多了都沒有回老家，看望過年邁的父母。現在每天要做600個俯臥撑，600個仰臥起坐，上千次跳繩。」

朱楊柱和桂海潮均是首次飛行，兩人為2020年9月經選拔出來的第三批航天員。朱楊柱對能夠參與此次飛行任務，心情激動並感恩：「其實我內心是激動的，但是更多的是感恩和幸運。我從一名普通的大學老師，成長為一名飛天戰士，這是事業成就的，更是時代哺育的。」

戴著眼鏡的載荷專家桂海潮則指，此次任務充滿使命感，他會為此貢獻一切：「以前『航天員』這三個字，對我來說既神聖又遙遠。2018年當得知我國要選拔首批載荷專家，我就毫不猶豫地報了名。(我會)為祖國的載人航天事業，貢獻自己的青春和力量。」

神十六乘組是首次由3類航天員構成，景海鵬和朱楊柱主要負責操控管理航天器，桂海潮則負責太空科學實驗，他們將會在太空站駐留五個月。

而在酒泉衛星發射中心，周日進行了最後一次全區合練和全系統氣密性檢查，目前火箭、飛船及發射場各系統狀態良好，並已完成火箭加注前一切準備工作。

至於在太空站的神十五三名航天員，就會在與神十六乘組在軌交接後，完成六個月的任務返回地球。