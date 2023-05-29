首有載荷專家進駐太空站惹關注 戴眼鏡都可以升空？

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【有線新聞】今次是首次有負責實驗研究的載荷專家升空進駐太空站，外界對這位戴眼鏡的大學教授都特別關注。

今次神十六乘組中，有兩位「非傳統」航天員，其中無論記者會還是訓練時，都戴著眼鏡的載荷專家桂海潮就最受關注。36歲的他是北京航空航天大學教授，長期致力於航天器動力學與控制領域的研究，發表過數十篇學術論文，是不折不扣的學者。

2018年第三批航天員選拔，載荷專家成為新增類別之一，令他看到了一圓夢想的機會，但對文質彬彬的他，要真正上到太空一點都不容易。桂海潮說：「每一次在做完轉椅科目以後，走路都感覺到天旋地轉的。沙漠野外生存訓練，你需要獨立生存兩天，而且要完成規定的任務，再有是這個狹小密閉環境當中，進行了72小時的睡眠剝奪實驗，你要保證自己不要睡著。」

不少人都好奇，戴眼鏡原來都可以做航天員。據內媒引述專家說，載荷專家和駕駛員標準有不同，輕度近視都沒有問題。

同是36歲的航天工程師朱楊柱，高中開始就有著「航天夢」，曾兩度參與航天員選拔都不成功，大學畢業後潛心研究空氣動力學，最終入選第三批航天員。

他今次將肩負太空站技術支援的重任，「(太空站)出現一些可能小故障甚麼的，是需要工程師去參與、去與地面協同，恢復我們的運行狀態，我更多的是這個平台一些產品的維護維修。」

至於57歲的景海鵬將會第四次執行飛天任務，亦是第三次擔任指令長。他說兩位「新人」是專業人士，但不代表各有各做，經過長期共同訓練已建立了很強的默契，一個眼神、一個動作，彼此都心領神會。