神十六成功對接中國太空站 兩乘組航天員順利在軌交接

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【有線新聞】神舟十六號周二早上發射升空，下午順利與太空站對接，三名航天員進入天和核心艙，與神舟十五號乘組實現太空會師，展開約五個月的駐留任務。

「三、二、一，點火！」搭載神舟十六號飛船的長征二號F遙十六運載火箭，早上9時31分在酒泉衛星發射中心升空，助推器、整流罩先後分離。首次參與升空的桂海潮表現得相當興奮，大喊：「坐火箭太爽了！」

發射約十分鐘後，飛船與火箭順利分離，展開太陽能板，順利進入預定軌道。在太空站的三名神十五航天員，亦有觀看整個升空流程。神舟十六號指令長景海鵬說：「神舟十六號報告，飛船座艙大氣環境正常，航天員感覺良好，完畢。」酒泉衛星發射中心主任鄒利鵬宣布：「我宣布，神舟十六號發射任務，取得圓滿成功。」

下午4時29分，神十六用了6.5小時就成功對接太空站天和核心艙前向端口，「對接機構捕獲，神舟十六號報告。」到了傍晚約6時17分，景海鵬打開艙門，神十五航天員高興地說：「歡迎！歡迎！」之後景海鵬率先進入核心艙，並與神十五的航天員見面、擁抱，朱楊柱及桂海潮亦相繼進入核心艙，與神十五航天員太空會師，實現中國歷來第二次在軌交接。

在升空前，指令長景海鵬帶同兩名「新人」朱楊柱及桂海潮，出席出征儀式，他們將會在太空站駐留5個月，期間會執行出艙，以及一系列太空實驗研究等任務。