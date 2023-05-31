回應賴清德陸港澳「假和平」論　國台辦：顛倒黑白、自曝其短

【有線新聞】針對賴清德指大陸和港澳是「假和平」關係，台灣須「以備戰來避戰」避免步後塵。國台辦批評說法顛倒黑白，以港澳說事只能自曝其短。

針對民進黨賴清德周日指，現時兩岸情勢更緊張，要以新方法尋求兩岸和平，但不能像香港和澳門一樣，變成沒有主權的「假和平」，重申台灣必須以「備戰」來達到「避戰」，從而得到和平；國台辦周三回應指，相關說法顛倒黑白，旨在欺騙台灣民眾謀取利益。

國台辦發言人朱鳳蓮：「香港、澳門回歸祖國以來，在落實 『 一國兩制 』 上進行了成功實踐。香港已經進入由亂到治、到由治及興的新階段，澳門也保持長期穩定發展的良好態勢。台灣有的人顛倒黑白，拿港澳說事，只能自曝其短，表明他還活在舊時代，還是在靠欺騙島內民眾來謀取選舉的利益。」

對於蔡英文日前呼籲台灣政黨，不應為選舉利益販賣戰爭恐懼；又指台灣要維持現狀，並以對話化解兩岸分歧，就是確保和平的良方，朱鳳蓮這樣回應：「(民進黨當局)極力的渲染所謂 『 大陸威脅 』 ，為其操弄 『 反中抗中 』 尋找藉口，騙取選票。民進黨不放棄 『 台獨 』 立場，就沒有資格奢談 『 和平 』 ，就是戰爭恐懼的始作俑者。」

被問到台灣旅遊部門未有相應解除禁止旅行社接待及組團前往大陸的禁令，國台辦重申，陸方一貫主張台胞在兩岸便利往來，重申民進黨當局拒絕解禁，只會損害台灣民眾和旅遊業界利益。