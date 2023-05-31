雲南降雨少致供電受影響 「受供電戶」廣東或「缺電」

【有線新聞】天氣炎熱，民眾都會開冷氣解暑，全國對電力需求大增，但雲南作為主要供電省份，由於過去五個月的降雨量偏少，嚴重影響多地供電，就連廣東都出現用電「告急」。

在「西電東送」工程中，雲南及廣東分別是南方電網體系中，最大的供電省份及受供電量最大的地區，廣東全省的三分一用電便是由雲南供應。根據去年廣東電力供應數據，雲南供電1221億千瓦，佔廣東省外受電量近69%，是全省受電量總和超過16%。

不過內媒報道，今年首5個月，雲南降雨過程對旱情緩解有限，預期6月初全省大部分地區，無有效降雨，旱情持續，對當地農業種植、電力保供受嚴重影響。隨著夏天天氣愈來愈熱，廣東在6至8月將迎來用電量季節性高峰，而雲南的缺電，可能加劇廣東用電不足情況。

事實上，降雨少也影響了供水，在四川，因為高溫及雨少，成都大部分地區處於35度以上高溫；涼山州有自來水公司更發布通知，呼籲民眾節約用水，甚至建議每月洗澡2至4次。

南方因雨量少出現旱情，北方多地最近則落起連場暴雨，包括陝西、山西、河南及山東，過去10天的降雨量較常年多超過一倍，預期西部大巴山區及陝甘一帶，6月初仍有降雨，對耕種造成不利影響。