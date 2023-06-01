深圳「近零碳」校園改造完成 地盤亦加入低碳元素

【有線新聞】深圳是首批低碳試點城市，為實現碳達峰、碳中和，全市首批「近零碳」校園改造完成，亦有發展商在工地實現低碳運行。

位於福田區的新洲小學是深圳市首批近零碳校園。改造後的校舍，設有1000平方米光伏綠電、既可以玩又可以發電的單車機，提高了可再生能源使用比例，每年發電量大約18萬度，實現降碳約20%。

在圖書館所有照明製冷的用電，都是由校園屋頂的光伏發電優先提供。

有學生對學校的新設備感到有趣，學生梁春暉指：「不僅非常環保，而且還很好玩，這樣我們可以在玩樂中，了解更多環保知識。」

學校就希望透過教育，提高學生低碳環保意識，令學生養成節約用電習慣。

教師梁图紅表示：「低碳教育使孩子在耳濡目染下，養成低碳行為習慣，學生將學校所學到的知識帶到了家庭。」

作為全國首批低碳試點城市，除了校園，深圳有工地亦加入低碳元素採用「光伏發電+儲能」項目，滿足建築工地項目在低用電期間需求，有效減少日常運營成本與用電負擔。

項目副總工程師鄭爽說：「本項目低碳光伏模塊化房屋採用光伏儲能源系統，月度發電量最高可達9000度，減少6850千克二氧化碳排放量。」

預計到2025年。深圳市將會累計建設100個「近零碳」排放區試點項目，綠色低碳產業增加值將會達2000億元。