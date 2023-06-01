澳門15類醫療人員免考到橫琴執業　冀推動兩地醫療團隊合作

【有線新聞】隨著不少澳門人到橫琴工作或定居，相應的醫療需求亦持續增加，當局容許符合條件的澳門15類醫護人員，毋須參加內地執業考試，可於當地正式註冊工作。

近日珠海市人大常委會通過兩項新法規，由8月1日起開放合資格澳門醫療人員，免考到橫琴執業。新規定全面銜接澳門15類醫療人員，包括之前未涉及的脊醫、物理治療師、職業治療師以及語言治療師等納入其中。醫療人員在澳門服務至少兩年後，就可免除內地的考試在橫琴註冊，並獲發認可資格證明書，於當地醫療機構執業。另外，中醫師只要在澳門有超過五年臨床應診經驗，在當地註冊後就可開設中醫診所。

澳門醫學專科學院心臟科院士梁文健：「保障了我們澳門醫護人員在內地有序地發展以及執業，對我們整體醫療體系發展，以及那個空間也是得到很大幫助。」

另一項有關藥學技術人員規定，提到澳門藥劑師、中藥師、中醫和藥房技術助理只要符合條件，並經藥品監督管理部門批准，可免試直接在橫琴為藥房提供藥學服務。

商事服務局副局長邱潤華：「現在澳門的註冊藥劑師大概有接近900位，藥學技術助理大概有接近400位，澳門這個需求還是蠻大的，我們看到有這個澳門藥學技術背景的人員，對兩地一些藥學服務，他比較了解，對在橫琴生活的澳門居民來講，他是有一定便利性。」

當局稱兩項法規除了幫助澳門醫護人員方便在橫琴執業之外，還可以推動兩地醫療團隊合作，加強對當地澳門居民的醫療服務。