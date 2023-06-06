肇慶有業主買光同層42單位 打通全部牆身 樓上多戶現裂痕 物管、局方有何回應？

【有線新聞】廣東肇慶有業主近日將一幢大廈二樓、共42個單位悉數買下，裝修期間將牆身全部打通，打算經營娛樂場所，卻令樓上多個單位出現裂痕。

位於肇慶四會市這幢大廈的二樓合共42個單位，近日被一名業主全數買下，並在近日開始裝修工程；但有業主發現，施工隊不斷拆牆和切斷支柱，務求將全部牆身打通，不少部分已露出鋼筋；施工隊甚至將挖掘機直接吊到二樓施工，打穿了一樓天花板。

有上層單位業主表示，二樓面積合共約1,800平方米，業主打算裝修成娛樂場所，但目前樓上多戶業主家中，都已出現不同程度的裂縫。上層單位業主管先生說：「這是11層的大樓，上面還住著300多戶，還要繼續的進行施工，等他把這整個拆完以後的話，這裏是一堵牆都沒有。就靠這幾個柱子去支撐整個大樓，萬一這個樓塌了，我們人怎麼辦？」

那大廈的物業管理公司，對新業主這樣做是怎麼看待?物業管理公司經理何志堅說：「當時我們是不知道是用那個機器上去（拆牆），當時是和我說用人工拆除。（起重機吊到二樓施工，你們沒發現嗎？）這個吊機確實是我們疏忽管理，沒有見到。」

有內媒追問當地住建局，肇慶四會市住建局主任高榮潮說：「間隔牆拆除了大概700平方米左右。按照建築法來說，裝飾裝修超過500平方米，造價超過（或）達到100萬，都要辦理施工許可。（那這個工程有沒有辦？）沒有辦，到目前為止，還是沒有辦理相關的施工許可。」

局方表示，他們收到投訴後，已立即派遣專業人員到場巡查，並發出違章裝修整改告知單，責令施工現場停工整改；並組織建築專家，勘察樓宇損害情況；下一步亦會委託第三方機構，對樓宇安全性展開鑑定。