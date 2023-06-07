以命博快錢！不足一個月兩「網紅」鬥酒後身亡

【有線新聞】內地近年興起的「網紅熱」，令不少人一夜暴富，但亦有人因為「玩命式直播」而喪命。在不足一個月內，相繼有兩名「網紅」直播飲酒後去世，不少網民敦促相關部門要嚴格規管有關行為。

內地傳媒報道，這位網名叫「中原黃哥」的27歲河南「網紅」，上星期二在直播時與人鬥酒後，因過量飲酒去世。報道指，這位「網紅」的社交帳號擁有超過17萬「粉絲」，發布過的30多條短片，內容不是豪飲白酒、啤酒等各類酒，便是徒手開椰子、榴槤，以及用頭鑿開核桃等。

在他家中牆壁就用粉筆寫了不少字句，但大部分都與金錢有關，例如「錢比命重要」、「生活不是為了錢，但想要的生活都要錢」等；「中原黃哥」的妻子近日發文表示，丈夫為了改善生活質素，從事直播近10年，長期以來身心俱疲、悶悶不樂，又說丈夫離世後，終於可以好好休息，不用再做直播。

「只要一分鐘時間，跳到22，我就把這喝了，跳到22，我就喝了！」這位網名「三千哥」、來自江蘇連雲港的34歲男子，這段飲酒短片成為了他人生的最後一幕，他上月16日飲完這杯酒後，翌日便被人發現陳屍住所內。據了解「中原黃哥」與「三千哥」同屬一個「鬥酒平台」，「中原黃哥」上月更出席了「三千哥」的葬禮，但半個月後，他亦步了後塵，因飲酒過量身亡。

對於這類「玩命式直播」，引起網民關注。不少人感嘆這些「網紅」為了賺快錢，不惜以健康搏命，又批評相關部門及短片平台欠缺監管、變相縱容。

有內地律師認為，這些「網紅」都是成年人，應該知道過量飲酒的風險，但仍選擇與人鬥酒，要自行承擔責任；而參與鬥酒的其他人，沒有作出提醒、勸阻，亦要承擔部分責任。