中石油已婚高層拖女同事行街斷正 兩人被免職調查

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【有線新聞】中石油旗下公司一名已婚高層，日前被拍到在四川出差時與女同事拖手逛街，兩人事後被免職和調查。

片內中年男子與妙齡女子在成都鬧市十指緊扣逛街，驟眼看如同一對普通情侶；但有知情者稱該男子已婚，是中石油旗下北京項目管理公司總經理胡繼勇，當時正在成都公幹，而拖著的女子是他的同事董思槿。

網民「起底」後曝光董思槿的社交帳號，包括上載的大量性感照及短片，又有炫耀奢侈品等；她更發文說，自己常被人羨慕，形容「不費吹灰之力就令自己起點，變成他人奮鬥一生的終點」；又指加入國企後「怎努力也不及父輩一樣優秀」，令網民懷疑她背景雄厚，很可能是「官二代」。

另有知情者聲稱，董思槿前年在中國石油大學碩士畢業，便加入中石油集團，去年進入胡繼勇所在企業，短短一年多已獲獎無數，公司更特地在官方帳號發文，宣傳她的出色表現。

隨著兩人拖手逛街事件愈鬧愈大，公司周三決定免去胡繼勇職務，並要他接受紀委核查；之後董思槿亦停職受查。

不過有很多人翻看該段片，發現女主角主動向鏡頭揮手，男主角全程沒有躲避，懷疑影片是擺拍，可能另有目的。

不過有內地律師認為，未經當事人同意發布片段，做法可能涉及侵權。內地律師付建說：「《民法典》規定，任何組織或者個人，不得醜化污損或者利用信息技術手段偽造等方式，侵害他人的肖像權；未經肖像權人同意，不得製作使用公開肖像權人的肖像。」

他認為，若片段對當事人造成負面影響，包括攝影師在內等製作者，可能都要承擔法律責任。