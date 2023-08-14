深圳購物季活動開鑼　有電子支付平台為港人推出消費優惠

【有線新聞】為期三個月的深圳購物季活動開鑼，涵蓋多個消費領域，有電子支付平台就為港人推出消費優惠。

以「消費點亮美好生活」為主題的深圳購物季，由8月開始一連三個月舉行，當局聯合各大商圈、百貨以及品牌企業等，推出不同種類消費主題。又推出12場「一區一節」活動，例如在羅湖就會舉辦「深港好品嘉年華」活動，購物季一共會舉辦超過680場活動。手機品牌零售經理孫海燕：「從這個活動開始到現在，門店這個客流有了較大的提升，尤其是這個福田周邊的門店可能這種表現更加突出，因為現在這個港人來深消費，是一個比較大的趨勢，也非常大地帶動，門店整體營業店提升。」

為了配合深圳購物季活動，有電子支付平台為港人推出購物季優惠券，提升港人在當地購物和乘車體驗。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩：「其實通關之後，香港人真的喜歡來到內地消費，所以今次購物節ALIPAY(支付寶)，都特別準備了很多優惠，給港人在深圳消費，所以可以領券每日高達55元一個折扣。」

根據最新統計數據顯示，在上半年，深圳全市社會消費品零售總額首次突破5000億元，按年增長11.5%，均高於全國以至全省水平。