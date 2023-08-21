廣州南國書香節疫情後首次復辦 香港書籍備受歡迎

【有線新聞】一年一度廣州舉行的南國書香節，今年踏入第三十個年頭，規模創歷屆之冠。有參展商表示，有關香港的傳統及流行文化的書籍最受內地讀者歡迎。

今年是南國書香節暨羊城書展30周年，是疫情後全面回復線下舉辦，展區面積和參展商數量均創歷史新高。不少早前才在香港書展推介的新書都在香港展區這裏看到。負責人表示有關香港的傳統及流行文化書籍，最受內地讀者歡迎。港澳台館負責人王小姐說：「對於內地讀者而言，香港明星即流行音樂是非常之受歡迎的主題。好像在香港書展上都非常受歡迎的一本，關於Beyond的新書，以及四大天王、王家衛的電影，這些書非常之受歡迎。」

書節期間，參展商亦邀請作家名人到場與讀者見面。「粵語講古」傳承人彭嘉志出版一系列兒童圖書，他亦親自到場示範粵語講故事。「粵語講古」傳承人彭嘉志說：「我的書好多小朋友都會買來看，他們學講故事的時候就會用書中的故事來講，可以在此見面。對於作者之間其實這個系列除了我之外，還有其他作者都會出一些關於廣府文化系列的圖書，可以大家趁機會，朋友聚一聚。」

場館入面搭建多個直播間，將會舉辦超過一百場直播活動。除了書店負責人分享，讀者可以與作家線上見面。