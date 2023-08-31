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廣州及深圳落實認房不認貸政策　有業內人士稱有助刺激樓市需求

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  • 2023年08月31日
廣州及深圳落實認房不認貸政策　有業內人士稱有助刺激樓市需求
【有線新聞】廣州及深圳先後宣布落實「認房不認貸」政策，有業內人士表示，有助加快其他一線城市落實這個政策，穩定房地產市場需求。
為了更好改善住房需求，廣州市人民政府辦公廳近日落實「認房不認貸」政策，根據政策要求，只要家庭成員在當地沒有持任何住宅物業，不論過往是否曾貸款買樓，均可享有按揭利率優惠，以及支付較低首期。有業界人士認為，對一線城市的房屋買賣市場作出鬆綁政策，有助刺激樓市需求。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進：「在我們2017年以來，持續的這個打壓，這個降槓桿這個周期其實已經結束。那麼現在來講，當前對於這樣一個政策，其實說明了已經扭轉了、改變了，標誌著一線城市也有一些大幅度地放鬆，對全國市場來講都有非常好的一個啟發效應。」
對於深圳及中山其後亦跟隨實施「認房不認貸」政策，他認為代表政策已有清晰明確的引導方向，預計北京、上海亦會在短時間內實施，相信有助提振整體樓市。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進：「其他的北京、上海等城市也會積極推進這個政策，對於我們市場預期購房成本降低等，都帶來非常顯著的一些影響，那麼其他一些二線城市後續，在政策中也可能這個會有類似一些政策表現。」
他預計9月初會再有更多一線城市跟隨，由於有一線城市的住房買賣情況緊張，是否需要分開市區和郊區調控，還需視乎當地情況。
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