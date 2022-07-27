內地網民不滿港隊東亞盃無跟唱國歌　觸發入籍兵國籍認同與種族爭議

【有線新聞】第九屆東亞足球錦標賽，香港男子足球隊下午在日本惜敗國足。不過港隊早前對陣日本隊時，幾乎全部球員無跟唱國歌，引起大批內地網民不滿，央視直播時也跳過唱國歌環節。此事亦觸發關於入籍球員對國籍認同和種族爭議。

在日本舉行的東亞足球錦標賽，港隊煞科戰硬撼國足。除了香港出世的中場戴偉浚，首次代表國足倒戈成為焦點外，賽前奏國歌環節亦備受關注，因為不少內地網民都指，港隊在首輪對陣日本時，幾乎全隊無跟唱國歌，只有在遼寧大連出世、2006年來香港效力的鞠盈智有開腔跟唱。因而引起內地網民一片指責，說港隊成員對祖國無認同和歸屬感。

但都有少數人認為，即使無跟唱，也不代表不尊重國家。況且港隊有多名入籍球員，很可能語言不通不便開口，只要全程肅穆，行注目禮，保持沉默也無不可。

至於今場情況如何，很多內地球迷都不清楚，因為央視在直播這場賽事時，並無播出唱國歌環節。

事實上所謂「中港足球矛盾」，早已源遠流長。由80年代的「五一九戰役」，到2004年的06世界盃外圍賽，港隊門將范俊業撲出鄭智的十二碼，國家隊以一球之差緣盡德國世界盃。2015年的18世界盃外圍賽，更令矛盾升溫。

這4張由中國足協印製，以「不輕視任何對手，得防著點」為題的宣傳海報，是觸發不滿的導火線。當中針對香港的這張，更用「有黑皮膚，有黃皮膚，有白皮膚，這麼有層次的球隊」來形容港隊，引起兩地球迷對入籍球員的國籍與種族爭議。

香港足總其後以「唔好比人睇死」為題，製作宣傳海報為港隊打氣。最終港隊在兩場主客賽事成功逼和對手，國足再度飲恨。