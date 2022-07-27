河南雲禪湖驚現怪魚　專家判斷是十大最兇猛淡水魚之一

【有線新聞】河南汝州雲禪湖近日出現一條「巨型怪魚」，園方曾聘請專人去捕捉但最終不成功。不過據專家估計，這條怪魚相信是外來物種 ，而且有極大的侵略性，但為牠會出現呢？

「十幾斤，這這這，怪不怪啊！」便是這條怪魚最近在雲禪湖出沒，吃掉湖中不少魚，更要園方勞師動眾去捕捉它。汝州市城市中央公園運維管理負責人綦立表示：「之前是叫專業的捕撈隊過來捕撈，可能驚擾魚以後，一直都沒有出現。」

既然連專業人士都無法捕捉，想在水容量達二、三十萬立方米的湖將它活捉，可以說是大海撈針，唯有用最原始的方法「放水」，但又遇到其他問題而不成功。綦立說：「把湖水抽乾了，抽乾了然後再逮了，這段時間反正是一直在放水。主要是這又剛好碰上雨季了，連著就是這兩個星期都還是雨季，可能(抽排水)時間會稍微長一點的。」

經專家確認怪魚可能是一條鱷雀鱔，目測長約80厘米，屬於南美的食肉性魚類，而且具一定攻擊性，估計是有遊客帶來放生。珠江水產研究所研究員牟希東表示：「它的個體比較大，而且有鋒利的牙齒，卵是綠色且有毒性，而且在國內又沒有甚麼天敵，生性也比較兇猛，會對當地的水域生態安全，帶來一些危害。」

據資料顯示，鱷雀鱔最長可達3米，體重最大重達200多斤，不適宜食用，屬於百害而無任何益處的外來水生生物，更被稱為世上十大最兇猛淡水魚之一。