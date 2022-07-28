河南私家車撞檢測人群釀1死28傷　司機不顧而去後被捕

【有線新聞】河南舞陽縣星期四上午，一輛私家車撞倒多人後不顧而去。事故造成至少1人死亡、28人受傷。33歲男司機被捕。

星期四早上7時許，在河南舞陽縣，一輛白色私家車駛到張家港路與西環路附近時，突然橫衝直撞，期間接連撞倒多人，包括電單車司機和多名途人。有目擊者指：「7點多吧，我們在這做核酸在排隊，就一個車橫衝直撞的，撞了之後又跑了，開車跑的。」私家車之後逃離現場。

事發後有多人受傷倒地，醫護人員到場後將傷者逐一抬上擔架床，送到多間醫院救治。舞陽縣中醫院工作人員表示：「(有)十個人，只接回來一個小孩，其餘的都是好幾十(歲)的，有一個去ICU(深切治療部)了。」

事故中至少造成1人死亡。而舞陽縣應急管理局指，今次案件並非交通事故，而是一宗刑事案件。涉事的33歲男司機被捕，當局展開調查。