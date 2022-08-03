東部戰區在台灣周邊多個海空域　展開實戰化聯合演訓

【有線新聞】解放軍東部戰區周三上午，在台灣周邊多個海空域展開實戰化聯合演訓，出動殲20等戰機，演練聯合封控和海陸空作戰等多部隊聯合作戰能力。

東部戰區周三上午分別在台灣北部、西南、東南海空域，組織由戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊和聯勤保障部隊等兵力，參加實戰化聯合演訓，重點演練聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰能力，其中空軍出動了預警機、殲擊機和轟炸機等多種型號戰機。

而海軍任務艦艇依令抵達台灣以東預定海域，完成海上警戒封控布勢，並與空中兵力聯合開展、海上封鎖、對空攔截等課目訓練，充分發揮海空協同一體封控實戰能力。據悉東部戰區已重點組織對台灣多方向高強度海空抵近懾壓、海上多向進逼，全時位在台灣周邊偵察預警，檢驗部隊聯合作戰能力。

東部戰區由周二晚開始，陸續在台灣周邊展開聯合軍事行動，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，又在台灣東部海域組織常規導彈火力試射。

東部戰區副參謀長顧中說：「戰區組織多軍兵種部隊成體系，全要素展開進行聯合封控對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目，針對性演練和精導武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力，做好應對一切危機事態準備。」

解放軍將會由周四中午起，一連三日在台灣附近多個海域和空域，展開重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。