解放軍演習｜央視專家稱導彈首穿台島　台軍解釋沒發防空警報：主要飛行路徑於大氣層外

【有線新聞】解放軍昨日起一連三日在台灣周邊海空域軍演，東部戰區先後發射多枚常規導，央視引述專家解讀，稱導彈首次穿越台島。台灣軍方指解放軍發射了11枚東風系列導彈，主要飛行路徑在大氣層外，對地面不構成威脅，未有發布防空警報。

解放軍發放周四東部戰區實彈射擊訓練片段，發射了常規彈道導彈和遠程火箭炮，東部戰區表示，火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域展開常規導彈火力突擊，導彈全部命中目標。

央視引述專家解讀軍演，稱常規導彈首次穿越台島，穿越愛國者導彈密集部署的空域。解放軍這次軍演行動由周四開始，一連三日在台灣周邊的六個海空域進行，東部戰區亦出動了過百架包括殲-20戰鬥機及轟炸機等參與，在台島北部、西南、東南海空域執行跨晝夜偵測突擊及支援掩護等任務，海軍多艘艦亦在台海周邊行動。

台灣軍方指解放軍周四向台灣東部、北部和南部的海域共發射了11枚東風系列導彈，譴責破壞區域和平的不理性行動；又指解放軍逾20架戰機越過海峽中線進入防空識別區，緊急出動軍機應對。

日本防衛省指，解放軍演習期間由福建和浙江發射9枚導彈，4枚導彈越過台灣上空，有5枚導彈落入日本專屬經濟區，強烈譴責行徑。

台灣軍方回應指解放軍導彈主要飛行路徑位於大氣層外，而且預測導彈落點在東部海域，對地面不構成威脅，因此未有發布防空警報。