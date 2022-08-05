台軍方證多批解放軍軍機軍艦在台海周邊演習　越過台海中線活動

【有線新聞】解放軍在台灣周邊的軍演進入第二日，台灣的國防部指這天有49架大陸軍機越過台海中線。央視報道，解放軍的航母編隊和核潛艇亦會參與今次演習。

軍演進入第二日，央視報道航空兵執勤的影片，有戰機一度飛近台灣，可清晰看見海岸線以及山脈。解放軍星期五下午表示，過去24小時除了發射，東部戰區空軍和海軍航空兵出動了上百架戰機，新一代空中加油機運油-20，亦在台灣海峽亮相。10多艘驅逐艦和護衛艦，連續在台灣島周邊海域展開聯合封控行動。

東部戰區總醫院亦展開實戰化衛勤演練，首次使用動車作為衛生列車，車內設有收容處置室、重症監護室等，可收容超過100名傷員、擔架傷員、重症傷員等。

央視報道今次的演練是「精銳盡出」，又引述國防大學教授孟祥青稱，解放軍這次在台海演習航母編隊首次進行威懾性演練，核潛艇參演構成海上立體作戰體系。

而台灣的國防部表示，星期五有多批解放軍軍機、軍艦在台海周邊演習並跨越台海中線，台方廣播警告，以軍機、艦艇和岸置導彈系統應對，並嚴密監控敵情。又指解放軍軍演屬於高度挑釁行為，台軍將秉持備戰不求戰原則，以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，堅定捍衛台灣安全。

而金門防衛指揮部表示，星期四夜晚再發現3批4架次解放軍無人機進入烈嶼及北碇地區水域上空，駐守部隊發射信號彈驅離。

另外，據「南海戰略態勢感知計劃」表示，美軍在軍演期間派出至少7架偵察機、預警機和反潛巡邏機和6架空中加油機在台灣本島附近海域偵察解放軍軍演和動態。

受到軍演影響，多間航空公司取消或改道飛往台北的航班。截至星期五早上，桃園機場有66班航班取消。據台灣傳媒了解，部分是因疫情早前已決定取消。