禁半年內確診者購票入場　中超「大連人」新規涉歧視、大批球迷不滿

【有線新聞】內地明文規定，不得歧視曾經感染新型肺炎的人。不過中超球隊大連人周三宣布，不准在半年內確診過的人購票入場，觸發大批球迷不滿。

中超第二階段賽事周五起陸續開鑼，賽事亦由特定賽區分組制變回主客場制。雖然大部分球場，都因疫情要實施氣泡管理模式，限制球迷入場人數，但能夠親身入場為愛隊打氣，自然萬眾期待。

「我們大連一起，我們大連一起，我們大連一起去戰鬥。」不過好似大連人這支傳統勁旅，新賽季想重現這些震撼畫面，恐怕未必那麼容易。事關球隊官方周三發公告，列明不准8類人買票入場，其中包括半年內被診斷出新型肺炎確診、疑似病例或無症狀感染的人。

不少球迷聽到消息都大感不滿，直斥球會做法不妥。有網民稱若因半月內曾染疫而不准入場，勉強還說得過去，但半年就令人莫名其妙。有人更指內地早就明文規定，不得歧視曾感染新型肺炎的人，球會這規定根本是歧視。

面對種種質疑，負責票務的公司這樣解釋。大連人官方票務公司職員稱：「我們所有的防疫要求，都是(大連市)衛健委的要求，我們只是按照要求，把東西發出來而已。」疾控部門向內媒表示，鑑於觀賽人數往往過萬人，發布規定是作為一種提醒；但有律師認為，做法很明顯涉及歧視，相關單位和個人若受影響，更可提出訴訟。

而很多大連球迷組織都慨嘆，這幾年受疫情與賽區制影響，已好久沒進主場，雖然有極少數球迷會跟隨球隊到各賽區，在場外支持，但一同返回主場打氣，才最值得期待，希望球會不要因染疫放棄球迷，因為除了球賽，球迷的不捨不棄，才是那道「最美麗的風景線」。