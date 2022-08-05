中方反制佩洛西竄訪台灣　取消和暫停多項兩邊合作

【有線新聞】外交部周五宣布，針對美國眾議院議長佩洛西執意竄訪台灣，決定採取一系列反制美方措施，取消和暫停多項合作，同時制裁佩洛西及其直系親屬。

外交部周五表示，針對美國眾議院議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意竄訪台灣，宣布對美方採取一系列反制措施，包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，又會暫停中美非法移民遣返合作、中美刑事司法協助合作、中美打擊跨國犯罪合作、中美禁毒合作和暫停中美氣候變化商談，又稱針對佩洛西惡劣挑釁行徑，決定同時制裁她及其直系親屬。

而在柬埔寨出席東亞合作系列外長會議的外長王毅就表示，七國集團發表的涉台聲明，混淆是非、顛倒黑白，是廢紙一張。王毅表示：「這個聲明中方堅決地反對，因為它混淆是非、顛倒黑白，公然為侵權者來張目，反而向維權者施加壓力，公理何在，國際關係基本準則何在，如果讓這種腔調繼續下去的話，那麼地區和平和世界和平都會受到嚴重的損害。」

另外，外交部緊急召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉和強烈抗議，副部長鄧勵表示，一個中國原則是各國與中國交往的政治基礎，同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來，鄧勵隨後又緊急召見日本駐華大使，表示日本曾長期殖民台灣，有不可推卸的嚴重歷史罪責，敦促日方更加謹言慎行，妥善處理涉台問題。