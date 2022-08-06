東部戰區發放接近台艦照片　稱解放軍已靠近台灣海岸線

【有線新聞】解放軍在台灣周邊海空域的實戰化訓練進入第三日，東部戰區表示解放軍已靠近台灣海岸線。台灣的國防部表示，解放軍或正模擬演練攻擊台灣本島。

東部戰區今日發放相片，顯示解放軍海軍一名士兵在海岸線附近用望遠鏡觀察，見到不遠處有一艘軍艦。據《環球時報》報道，該軍艦舷號為935，是台灣的蘭陽號護衛艦，屬於由美國租借的諾克斯級反潛護衛艦，服役已大約40年。

台灣的國防部表示，多批解放軍軍機、軍艦星期六上午在台海周邊活動，部分已經越過海峽中線，研判是模擬演練攻擊台灣本島。台軍採取「你來一艘，我上一艘」的方式，近距離監控解放軍動向。而據台灣傳媒發布一張相片，稱有網民拍攝到「中華神盾」之稱的052C型驅逐艦長春艦出現在西南海域並越過台海中線，台海軍近距離警告驅離。

此外，根據日本防衛省資料顯示，解放軍有三架無人機星期四在台灣東部空域飛行，當中一架型號未知，預計目的是偵查海上所有目標。

蔡英文就強調，當局掌握全盤情勢，政府團隊正沉著應變，呼籲台灣民眾安心。但台灣傳媒就曝出，台軍在馬祖的東引指揮部舉行夜間火炮射擊，但疑似不慎引發東引鄉西引島山火，不少民眾圍觀，擔心大火會波及民居。台媒表示，大火後來被控制，沒有造成傷亡，台軍方會配合消防部門調查起火原因。