台軍官：一艘軍艦盯一艘監控解放軍

【有線新聞】解放軍第三日在台灣周邊海空域實戰化訓練，東部戰區表示這天主要檢驗對陸打擊和對海突擊能力。台灣的國防部表示，解放軍可能正模擬演練攻擊台灣本島。

東部戰區星期六發放相片，顯示解放軍海軍一名士兵在台灣海岸線附近用望遠鏡觀察，見到不遠處有一艘軍艦。據《環球時報》報道，該軍艦舷號為935，是台灣的蘭陽號護衛艦，屬於由美國租借的諾克斯級反潛護衛艦，服役已大約40年。

東部戰區表示，星期六繼續在台灣島北部、西南部、東部海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗體系支撐下對陸打擊、對海突擊的能力。

台灣的國防部表示，多批解放軍軍機、軍艦星期六上午在台海周邊活動，部分已經越過海峽中線，研判是模擬演練攻擊台灣本島。

有台灣軍官表示，採取軍艦一艘盯一艘的方式，近距離監控解放軍動向。而各地的岸置雄風反艦導彈亦在適當位置部署，應對突發情況。而據台灣傳媒發布一張相片，稱有網民拍攝到「中華神盾」之稱的052C型驅逐艦長春艦，出現在西南海域並越過台海中線，而相片後方的軍艦則為台軍的成功級巡防艦，正進行近距離警告驅離。有台灣軍人表示，兩艘軍艦相距不到1000米，狀況極度緊張。

而在空軍方面，台灣軍方就放出星期五上午驅離解放軍空軍時的錄音：「位於台灣北部空域，高度6900公尺的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」蔡英文就強調，當局掌握全盤情勢，政府團隊正沉著應變，呼籲台灣民眾安心。