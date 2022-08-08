外交部：在台周邊軍演是維護國家主權和領土完整的正當之舉

【有線新聞】國防部表示，中方宣布的八項反制措施是對美台挑釁的必要警示，完全合理、適度恰當。而外交部就表示，解放軍在台灣周邊軍演，是維護國家主權和領土完整的正當之舉。

國防部表示，美方蓄意製造台海緊張局勢，必須為此承擔全部責任和嚴重後果，中方宣布八項反制措施，包括取消中美兩軍三項交往活動，是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、適度恰當。又強調底線不容突破，溝通需要誠意，敦促美方切實尊重中方核心利益和重大關切，放棄以台制華的幻想，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

外交部就表示，將繼續就佩洛西訪台向美國提出嚴正交涉，而個別國家試圖掏空一個中國原則，本質上是挑戰國際法和國際關係基本準則，也是在挑戰二戰後的國際秩序。外交部發言人汪文斌：「所有同中國建立外交關係的國家，所有聯合國會員國，都應當無條件遵守一個中國原則，遵守聯大第2758號決議。『人無信不立，國無信則衰』，我們奉勸個別國家好好讀讀歷史，恪守當年做出的白紙黑字的鄭重承諾。」

至於解放軍會否繼續在台海周邊軍演，外交部沒有正面回應，只是強調台灣是中國領土。汪文斌：「台灣是中國的領土，中國在自己領土的周邊海域進行正常的軍事演訓活動，公開、透明、專業，這既是對挑釁者的警示，也是維護國家主權和領土完整的正當之舉。」

環球時報前總編輯胡錫進星期日發文表示，原本定於星期日結束的軍演「超時」，是蔑視美國和日澳等國對解放軍有氣無力的指責。他認為，這次軍演開啟了解放軍在台海常態化的軍事行動，現時的台海局勢或會長期持續。