台灣大學認定林智堅論文抄襲　建議撤銷其碩士學位

【有線新聞】民進黨的桃園市長參選人林智堅，其碩士論文早前捲入抄襲風波。台灣大學周二公布調查結果，認定林智堅的論文抄襲，由於情節嚴重，建議撤銷他的碩士學位。林智堅否認有抄襲。

台灣大學教務長丁詩同說：「余生(余正煌)並無抄襲，而是林生(林智堅)抄襲余生的碩士論文。這個(抄襲行為)情節嚴重，所以建議撤銷林生的碩士學位。」台灣大學周二早上公布，民進黨桃園市長參選人林智堅論文的調查結果，確認林智堅的碩士論文，與當地調查局官員余正煌的論文內容高度重疊，認為林智堅涉嫌違反學術倫理。由於情節嚴重，建議撤銷林智堅的碩士學位。

台大亦證實林智堅的論文指導教授，台灣的國家安全局局長陳明通因涉嫌違反學術倫理而遭檢舉。余正煌的律師代表其後稱，將就違反著作權向林智堅提告。

林智堅下午召開記者會，堅決否認抄襲一事，又出示聲稱是陳明通和他的電郵，證明自己早在2015年，已準備好相關論文的內容。民進黨桃園市長參選人林智堅說：「那我對於這個今天早上，台大這樣子的一個說法，非常的難以接受。因為它幾乎在這個說明裏面去強調說，因為余(正煌)先畢業，我後畢業，余先把論文交出來，我後交，所以我就抄襲他。」

林智堅是在上月宣布辭去新竹市市長一職，並參選桃園市市長選舉後，隨即傳出論文抄襲醜聞。7月5日，國民黨的台北市議員王鴻薇開記者會，指控林智堅在中華大學的碩士論文涉嫌抄襲。不久再被台媒指控，稱林智堅在台大的論文與余正煌的論文內容，幾乎一模一樣。林智堅一度辯稱論文完全是原創，又稱是陳明通在林智堅不知情下，把林智堅的論文拿去給余正煌參考，才會出現雷同，但余正煌就稱從沒看過林智堅的論文。

除了林智堅，已宣布參選桃園市市長的，還有國民黨候選人、前行政院院長張善政，以及前台北市政府勞動局局長、代表台灣民眾黨參選的賴香伶。有台媒最新民調結果顯示，林智堅獲29%選民支持，張善政支持度就有27%，兩者幾乎平分秋色。賴香伶就只有5%，但仍有超過38%的選民，尚未決定投票意向。