夏天「三伏貼」受熱捧非人人適用　中醫：不是萬能貼

【有線新聞】內地不少人都相信中醫治療能夠根治疾病，而中醫有「冬病夏治」理論，所以到了夏天，「三伏貼」治療特別受到熱捧。不過有中醫指「三伏貼」不是萬能貼，不是人人適用。

不少兒童都患有慢性支氣管炎、慢性腸胃炎及厭食等虛寒性脾胃疾病。有家長便表示：「我們有過敏性鼻炎，一直要用藥，停了就容易復發。她就鼻塞，鼻塞就不通氣就難受，所以拖下去就感冒、咳嗽，所以就想試試(三伏貼)。」

中醫向來有「冬病夏治」理論，所以到了夏天，不少家長都會帶同患有這些慢性疾病的子女，用「三伏貼」治療。

東南大學附屬中大醫院針炙科主任高建芸表示：「(三伏貼)是溫補提升陽氣，對肺、脾、腎都有好處，特別是對於氣虛，我們一些呼吸道的病，比如說過敏性鼻炎、過敏性咽炎、慢性支氣管炎、哮喘。」

中醫解釋「三伏貼」是經由中藥對穴位，產生微面積化學性及熱性刺激，達到治療及預防的效果，但提醒民眾切勿胡亂使用。高建芸說：「陰虛內熱的孩子是不適合的，比如我們會看小孩子的舌頭，有的孩子比較紅，有的孩子比較煩熱，經常手心都是滾燙的，這樣的孩子我們肯定不能夠去做，因為他本身就是熱性的。」

中醫指「三伏貼」治療前，應先徵詢中醫意見，每次貼要相隔10天，而且需要長期使用才會有功效。