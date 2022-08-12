湖南發展鄉村旅遊帶動經濟　村民返鄉就業收入大增

【有線新聞】在湖南，有一個苗族的村落透過發展鄉村旅遊，帶起村內的經濟，同時吸引村民返鄉就業，人均收入在7年間增加超過10倍。

曾經離鄉別井到大城市上班的劉虹琳，現在回到家鄉十八洞村，擔任表演員接待遊客，「現在我們的旅遊做起來了，我們就想把非遺文化，就是苗鼓、苗歌都列入了非物質文化遺產，我們把這個當作自己的愛好，還有就是當做我們的事業，就是展示給我們全國各地的朋友。」

國家主席習近平在2013年到訪十八洞村，提出要精準扶貧，推動農村旅遊發展，吸引很多村民回鄉工作。當年村民的人均收入只有1600多元，去到2020年，人均收入已超過1.8萬元。

十八洞村旅遊公司職員隆會表示：「我們就把十八洞村的峽谷風光，還有溶洞的風光參與進來，加上我們的民風、民宿、我們的民房，還有我們的一些民俗表演。當做一個文化產業和我們的精準扶貧，也就是紅色旅遊結合一起，發展了我們的旅遊產業。」

十八洞村的姐妹村清溪村是另一個正在發展旅遊的鄉村。有村民將自己的房屋改建為書屋，擺放不同類型的書讓遊客揀選，亦有人經營民宿，讓遊客可以選擇留宿，有更充裕的時間在當地遊覽。

民宿老闆在08年購入這個地方後，為配合當地旅遊發展，相隔13年後，裝修成為民宿，吸引遊客入住。清溪村支書賀志昂表示：「這幾年透過123場地展示融合，村民的收入在十年前到現在是翻了3倍，十年前的收入大概是1.6萬元，現在是接近5萬元，經濟提升就是村民的房子，他能夠有一個固定的收入。」

他又說未來希望吸引更多年輕人才，留在清溪村工作，向旅客推廣鄉村文化。