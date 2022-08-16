遭詐騙集團「賣豬仔」至緬甸柬埔寨　多名台灣人獲救返抵桃園

【有線新聞】台灣的刑事局與泰國政府早前採取聯合行動，營救多名被人蛇集團「賣豬仔」到柬埔寨和緬甸的台灣人，最終9人安全回到台灣。據估計，仍有至少4000名台灣人被困於柬埔寨和緬甸。

獲救的9人周日晚上約10時，乘坐飛機從泰國曼谷返抵台灣，在執法人員護送下步出桃園機場。有獲救的台灣人稱，當初是因受到高薪利誘而去外國求職：「(聲稱)一個月可以領，差不多五、六萬(新台幣)。(甚麼形式的工作?)打電腦。」「(薪酬)1300美金吧，沒有實際上領到。」

台灣的刑事局周日接獲泰國政府通報稱，在曼谷機場攔截到12名從柬埔寨入境的台灣人，懷疑涉及人口販運。其中9人返抵台灣後，經桃園地檢署調查後，證實其中一名姓何男子是人蛇集團的成員，目前以涉嫌人口販運等罪，將他逮捕並向法院要求羈押。

至於另外3人，當局稱他們暫無返台意願，更有人表明希望返回柬埔寨，又稱泰國警方認為3人有可能也是人蛇集團疑犯，已被當局扣押調查。

而屏東縣警方通報，已受理42宗疑被誘騙到柬埔寨或緬甸的報案，其中17人是原住民。有受害者家屬召開記者會，希望政府和警方可以協助他們，將受害者拯救回台灣。

近日台灣接連傳出，有人前往柬埔寨和緬甸等東南亞國家打工被囚禁。有台媒引述消息人士稱，其中一個位於緬甸東南部克倫邦、叫做「KK園區」的地方，就是詐騙集團販賣人口的大本營；又稱人質被運到「KK園區」後，除了從事詐騙工作外，園區內更有販賣人體器官的渠道。

台灣的刑事警察局表示，目前有至少4000名台灣人仍被困於柬埔寨和緬甸，但大部分與外界失去聯絡，當局只接獲120宗求助個案。