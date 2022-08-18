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2022年08月18日
中國在線
新聞資訊
開發軟件「霸屏」手機迫用戶看廣告 上海兩男被捕
【有線新聞】上海警方近日偵破多宗涉及網絡罪案，包括破獲當地首宗非法控制手機系統案。
警方根據情報進入疑犯單位，即場拘捕兩名涉案男子，又仔細搜查疑犯所用的電腦。警方指這宗非法控制手機系統案，疑犯是透過用戶下載了他們特設的手機的應用程式，利用強制彈窗功能，迫使用戶要完全觀看整個彈窗廣告，從而牟利。
兩名疑犯是一間科技公司職員，他們前年開始通過承接廣告賺取外快，一個負責開發軟件，一個負責營銷，從中獲利超過20萬元。警方亦發現他們開發的20多款軟件中，都加入具有監聽、強制彈窗功能的代碼。目前兩人因涉嫌非法控制電腦信息罪被捕。
另外，上海警方亦摧毀一個製造及銷售冒牌玩具的工場，搗破4個生產及銷售點，檢獲30多種冒牌玩具合共超過2600件，估計涉案金額超過2500萬元人民幣，有17人被捕。
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