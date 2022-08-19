多名台灣官員參與人口販運　國台辦重申會協助台胞

【有線新聞】台灣的人蛇集團「賣豬仔」風波持續擴大，多名官員涉嫌參與其中。而國民黨有立法委員前往柬埔寨救人，在返回台灣時與警方爆發口角。國台辦就重申會協助海外台胞，批評民進黨態度消極，不在乎民眾的生命安全。

台灣的彰化地檢署調查人蛇集團事件時，發現苗栗縣政府勞工及青年發展處有多名官員涉嫌參與人口販運，包括副處長涂榮輝在內的6名官員周三被當局收押。其中涂榮輝更涉嫌與另一宗烏干達學生被騙到台灣做黑工的案件有關。

早在3月，台灣一名叫「好棒BUMP」的網紅上傳了一條去年10月在迪拜救出被騙到當地的台灣人的影片，之後又親自到柬埔寨營救，被稱為今次販運事件的「吹哨人」。他曾批評台灣當局無盡力為被救的台灣人批出臨時護照。台灣的外交部反駁指，BUMP的影片內容與事實不符，認為BUMP以訛傳訛，誤導民眾。好棒BUMP：「既然外交部說我們是以訛傳訛、誤導國人，沒關係，我們現在直接連線我救回來的林姓台灣男子。」

這位男子表示，自己曾向台灣的駐外單位求助但多次被拒絕，更表示讓他自己想辦法。BUMP亦公開大量證據，證明自己所言屬實，引發不少台灣民眾批評和不滿。台灣民眾：「我不太相信外交部。」「可是我自己我是會挺那個網紅，你們外交部都沒有去救人，我今天挺身而出，結果你們還罵我。」「救人沒有甚麼不對，為甚麼會說是誤導國人。」

台灣的外交部其後改口稱，感謝BUMP協助民眾返台。

另外，國民黨的三名立法委員日前到柬埔寨聯繫當地的台商解救一名被困的19歲台灣青年返回台灣。在機場，台灣刑警卻要直接將其帶走，結果雙方爆發口角。國民黨立法委員：「你們在抓通緝犯啊？抓通緝犯都沒有這樣子！不可以這樣子，這個甚麼陣仗。是我們犯的罪嗎？」

最終，在三名立法委員的堅持下，將該青年送入防疫酒店，而三名立法委員就被指阻擾偵辦人口販運，國民黨譴責當局不努力、無作為。

此外，國台辦表示，海外的台胞可以隨時向使領館求助，批評民進黨當局態度消極，企圖編造謊言、甩鍋大陸，根本不把台灣民眾的生命安全、利益福祉放在心上。