天氣熱影響大閘蟹成長　蟹農：螃蟹延遲了蛻殼時間

【有線新聞】每年中秋節過後，大閘蟹亦是應市季節，不過有江蘇的蟹農估計，今年「重磅」大閘蟹數量會下降，價格亦會貴過往年，為何會這樣呢？

豐腴味甘，油香四溢的蟹膏及蟹肉，看到都想吃。每年這個時候，差不多是享用大閘蟹的時候了，但江蘇不少大閘蟹今年的成長不似預期。高郵湖西大閘蟹基地負責人王俊表示：「按照道理應該是在7月中旬蛻殼，像這隻螃蟹3両，蛻殼之後可能6両到7両，然後一對大螯非常大，因為溫度高，牠延遲了蛻殼時間。」

為何大閘蟹會今年會「遲發育」，他說無非都是因為天氣太熱，「(螃蟹)缺氧和避溫，只好到岸上來了，沒處可躲啊。高溫期間晚上，池塘邊上爬滿了(螃蟹)，滿滿滿滿的。」

在陽澄湖的蟹農，為了增加蟹的存活率都要花更多功夫。陽澄湖蟹農徐皓說：「基本上每天都需要往湖裏，整船這樣來裝水草吧，一般的每10畝，大概就要裝上一船，這也增加了大家的工作強度，還有成本。」

他說大閘蟹每年要5次蛻殼，而每次蛻蟹後就會「增磅」，一般在8月下旬會完成最後一次。他估計今年大隻的陽澄湖大閘蟹，產量可能因炎熱天氣影響而下降，加上成本增加，相信售價都會上升。