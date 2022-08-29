內地「盲盒文具」熱潮退　家長：就是一個小玩意

【有線新聞】開學在即，不少家長都忙於為孩子添置文具等用品。在內地近年被受追捧的「盲盒文具」，今年銷情突然轉淡，為何會這樣呢？

近年「盲盒系列」產品興起，就連學生都熱捧「盲盒文具」，但今年情況又是否如此呢？學生金篪說：「之前(同學)會買很多，一買就買了十幾隻，就想抽到限量版或者隱藏款，我不喜歡。」

在南京這個商場，很多文具店都擺滿了五花八門，以動漫卡通圖案為主題的「盲盒文具」，售價由5元至20多元不等，不過光顧的人很少，甚至拿上手看的人都寥寥無幾。有店員就表示，「盲盒文具」實用性不大，「(盲盒文具)一般都是家長帶著過來買，作為一些小禮品，(同學)互相贈送小禮品。」

「盲盒文具」不受追捧，反之平價的文具銷情相當理想，因為家長的心態都改變了。家長劉女士說：「孩子需要還是會滿足她的要求，就是不會盲目追求，不會讓她沉迷，因為這個盲盒品種多，也沒有多大意義，就是一個小玩意。」

「盲盒系列」產品，捕捉的是消費者為了得到隱藏款，而不斷購買的心態，為了遏止這種衝動式消費模式，國家市場監管總局在本月中開始徵集意見，計劃對盲盒銷售的內容、形式及銷售對象等作出規範，當中包括不能對8歲以下兒童銷售。