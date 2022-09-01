井岡山人工培育「金斑喙鳳蝶」雌蝶　是内地首次成功試驗

【有線新聞】江西井岡山國家級自然保護區人工培育出「金斑喙鳳蝶」的雌蝶，是内地首次成功試驗。江西井岡山國家級自然保護區首次成功人工繁殖出國家一級重點保護動物「金斑喙鳳蝶」的雌蝶，這是中國特有的蝴蝶品種，被譽世界八大珍稀蝴蝶之首，有昆蟲界的「大熊貓」、「蝶中皇后」之稱，主要分布在福建、江西等地。這是繼2020年首次成功野外放飛兩隻人工繁育的金斑喙鳳蝶後，再次成功羽化兩隻金斑喙鳳蝶，其中1隻為雌蝶。金斑喙鳳蝶的主要棲息地在亞熱帶或熱帶海拔1000米左右的次原始森林中，且野外生存數量非常稀少，大部分是雄蝶。去年5月

專家在廣西首次找到一隻雌性金斑喙鳳蝶，據資料顯示，雌性和雄性比例在1比50至1比200之間，將牠們列為國家一級保護動物將有助研究掌握牠的生活習性和活動規律提供了依據。