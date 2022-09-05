廣東公布7項措施　全力推動工業經濟發展

【有線新聞】為了穩定工業發展，廣東公布了7方面的措施，包括降低企業成本，和釋放消費需求等，分析認為政策有助企業減輕負擔。廣東今日（5日）公布《進一步促進工業經濟平穩增長措施》，從降低企業成本、釋放消費需求等7個方面著手。

其中就降低企業成本方面，會貫徹落實國家各項減稅政策，對受疫情影響的製造業中小微企和個體工商戶，做到水、電、氣「欠費不停供」，又鼓勵各地市支持工業園區減免租金。

釋放消費需求方面，當地政府鼓勵各地加大力度舉辦汽車、消費電子產品等促銷活動，以發放消費券等方式提供補貼。工業投資和重大項目建設方面，今年會推動8500間工業企業

開展技術改造，並會制定汽車零部件、矽能源、工業設計等專項支持政策。

招商引資方面，政府鼓勵各地舉辦多種形式的產業招商與對接活動，對引進的先進製造業項目，按照實際固定資產投資額的一定比例予以獎勵。至於紓解中小企資金困難方面，將完善無還本續貸機制，支持銀行機構向中小微企業，發放循環授信、隨借隨還的貸款，排查處理機關、事業單位和大型企業拒繳或遲繳製造業中小企款項等。

另外，亦會全力推動內外貿一體化發展，以及全力服務支持企業發展壯大。專家表示，政策可幫助到企業減輕負擔，對生產形勢會有正面影響。不過他又指，要促進工業行業的經濟，事實上要依靠多方面的配合。