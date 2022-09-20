港澳辦：國安法讓香港內地化是危言聳聽

【有線新聞】港澳辦表示，外界指港區國安法的實施讓香港變得內地化是危言聳聽，又強調選舉並非民主制度的全部，重申中央支持香港依法有序發展民主。

港澳辦表示，維護國家安全是世界各國通行的做法，沒有一個國家或地區會允許不愛國甚至是叛國的人掌握政權。而港區國安法恢復了香港的法治秩序、社會安寧和營商環境，外界指國安法令香港變得內地化是危言聳聽。

國務院港澳辦副主任黃柳權：「香港的國安法和世界其他國家的國安法沒甚麼兩樣，從立法的目的到立法的內容都是一樣的。所以我認為一些人講香港實施了國安法就會讓香港變得愈來愈大陸化，或者是內地化，這樣的說法我覺得是危言聳聽，也是帶有政治偏見的。」

港澳辦又表示，完善香港的選舉制度後，選舉擁有更廣泛的代表性、更強的政治包容性、更均衡的參與性，選舉活動更加理性、公平、有序，能夠確保反映民意、集中民智、為民謀福。強調選舉並非民主的全部，香港的民主制度符合一國兩制方針，符合香港的憲制地位，有利於維護香港居民的民主權利。

另外，過去一年有超過11萬人透過不同途徑離開香港，被問到中央會否擔心香港出現的移民潮，港澳辦回應指移民潮的說法並不恰當。黃柳權：「香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民，在大部分年份均錄得淨移出，說香港出現了移民潮，我覺得這樣的形容並不恰當。」

他又強調，中央政府會繼續支持香港同內地與世界各地緊密交流、合作，相信香港的高度自由和開放環境，背靠祖國、聯通世界的優勢，會吸引更多人才到港。