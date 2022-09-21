中央台辦：十年來兩岸政治交往取得突破　如紅線被突破將採取措施

【有線新聞】中央台辦表示，兩岸十年來的政治交往取得多項歷史突破，重申「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，但一旦有人突破紅線，就不得不採取斷然措施。

中央台辦表示，自黨的十八大以來，對台工作取得重大進展，包括推動兩岸兩黨領導人會晤，推進兩岸政黨的黨際交流，持續擴大兩岸的人員和經貿往來。中央台辦副主任陳元豐：「統一的『時、勢、義』始終在祖國大陸這一邊，新時代我們反對台獨分裂和外來干涉的力量更強，實現祖國統一的意志和決心更加堅定，任何勢力的阻撓破壞都無法改變祖國統一的歷史大勢。」

中央台辦強調，「九二共識」是兩岸關係和平發展的基礎，是兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，攸關台灣地區和平穩定和兩岸同胞利益福祉，是兩岸同胞的寶貴財富。中央台辦宣傳局局長馬曉光：「民進黨當局上台後，拒不承認『九二共識』，加緊進行台獨分裂活動，嚴重衝擊了兩岸關係的和平發展。如果台獨分裂勢力或外部勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

他重申「和平統一、一國兩制」始終是解決台灣問題的基本方針，按照「一國兩制」實現兩岸和平統一將給台灣經濟社會發展以及廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。他強調兩岸統一不會損害任何國家的正當利益，只會帶來更多發展機遇，呼籲各國妥善處理台灣問題。