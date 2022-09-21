台南逾20男子監獄外為社團頭目接風　燒炮仗慶祝受阻與獄警衝突

【有線新聞】台灣台南有20多名男子，周二下午聚集在當地一座監獄外，準備迎接一名有黑社會背景的男子出獄。期間有人打算燒炮仗慶祝，結果與在場獄警發生衝突。

一大排私家車，整齊地停在行車線上；這個男人就沿著路邊，擺滿一盒盒炮仗；仔細一看，這條馬路居然是正面對著監獄前方，還有一大批男子站在監獄前方等候。如此盛大的場面，你沒有猜錯，前前後後這20多個男子，全是擁有黑社會背景的人，周二下午5時許，公然聚集在台南第二監獄門口，為的正是要迎接他們即將刑滿出獄、這個姓林的社團頭目。

有獄警見到這種情況，就走來跟接風的這批男人說，不要在監獄門前燒炮仗，並勸他們盡快離開，不料就出現以下這幾幕：「我就是這麼兇啦，怎樣啦?怎樣啦?我不是犯人。」「在囂張甚麼?你過來你過來!」

20個人不但不聽勸阻，還向獄警惡言相向、推撞，場面相當混亂。最終那個姓林的男子出言制止，在場20多人才逐一上車離去，但離開時仍斷斷續續指罵獄警，態度非常囂張。

台南警方事後通報稱，這個姓林的社團頭目犯案纍纍，包括恐嚇勒索、侵佔他人財物、傷害、非法藏械和藏毒等。當局已就事件成立專案小組，並會就那些滋事男子的所為展開深入調查。