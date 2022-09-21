上海原副市長、市公安局局長龔道安受賄罪成　被判無期徒刑

【有線新聞】多名被指是公安部原副部長孫力軍「政治團夥」的前公安高層，周三同日被判刑。其中上海原副市長、市公安局局長龔道安，因受賄罪被判無期徒刑。

上海原副市長、市公安局局長龔道安受賄案，周三在河北省唐山市中級人民法院一審宣判。控罪指，現年57歲的龔道安在1999年至2020年7月期間，利用職務便利及職權，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理和職務提拔等提供協助，非法收受相關人員財物折合超過7343萬元人民幣。法院裁定龔道安受賄罪成，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身及沒收個人全部財產。

另外重慶市原副市長兼市公安局局長鄧恢林受賄案，在河北省保定市中級人民法院一審宣判。鄧恢林被指在1999年至2020年間，利用在湖北及重慶的職務便利，多次為他人謀取職務提拔，又插手案件辦理，直接或間接非法收受財物超過4200萬元。法院認為行為已構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，依法從嚴懲處，判處鄧恢林受賄罪成，判監15年並罰款400萬元。

內地今年初推出反貪腐專題片《零容忍》，披露公安部前副部長孫力軍相關政治團夥內幕，當中提到龔道安曾協助孫力軍搞「小圈子」，並向對方推薦鄧恢林，加入成為其中一名「政治團夥」成員。

至於孫力軍本身，他的案件就在今年7月一審。案情指，他涉嫌受賄超過6億及非法持有槍械。他當庭認罪，目前仍未宣判。