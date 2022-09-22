陝西女網購毒蛇被咬死　內地「異寵風」受關注

【有線新聞】內地近年興起飼養另類寵物，陝西早年就有一名女子，網購一條毒蛇後不幸被咬死，有關案件近日宣判。事件亦引起社會各界，開始關注異類寵物的監管及棄養問題。

在2018年6月，陝西一名女子網購了一條毒性猛烈的銀環蛇飼養，結果她不幸被毒蛇咬死。她的父母之後循民事起訴賣家、電商平台及快遞公司，法院最終判六名被告，合共賠償近34萬元人民幣。

內地近年掀起的「異寵風」，蛇就是不少人的心頭好，聯絡賣家後再以快遞交收，但這類交易沒有任何規管，很多買家飼養一段時間後，便會棄養放生野外。

事實上除了蛇，狐狸、蜜袋鼯，甚至鱷魚等，你想到及想像不到都有。當中更不乏一些外來物種，例如最近經常有人在湖泊、水塘等發現的鱷雀鱔便是外來物種之一，而鱷雀鱔生性兇猛、雜食，會滅絕原有水生物。

大連郵局海關檢疫監管科 副科長薜騰表示：「任何一種生物一旦離開了牠的原產地和棲息地，牠都可能帶來一些未知的風險，溢散到自然界，魔化成生態殺手，有的是瘋狂擠佔本土生物的生存空間，有的是會傳播一些疾病。」

有律師認為飼養這類生物，需要承擔一定的法律風險，「根據生物安全法第81節規定，擅自引進來的物種，一是沒收外來物種，還可以處5萬元以上、25萬元(以下)的罰款。相關行政部門可以責令你，限期地捕回、找回這丟失的外來物種。」

生態環境部近日公布，目前內地已發現超過660種外來入侵物種，對生態安全造成了嚴重威脅；而上月實施的《外來入侵物種管理辦法》，就是要加強這方面的監管。