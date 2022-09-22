台灣下周四起兩階段放寬入境措施　最快下月中開放予非免簽觀光客

【有線新聞】台灣周四新增超過4.2萬宗新型肺炎本地個案，當地宣布下周四起分兩階段放寬入境措施，最快到下月中開放非免簽觀光客入境，但會否包括大陸及港澳地區人士，就要進一步評估。

台灣的行政院宣布，將會分兩階段放寬入境台灣的檢疫措施。第一階段措施將在下周四推行，包括將每周入境人數提升至6萬人次；「3+4」，即是3天居家檢疫加4天自主防疫，全程要一人一室；取消機場唾液核酸檢測，改為派發4劑快速測試劑自主檢測；和全面恢復免簽證入境。

若一切如預期順利實施，就可望在10月13日起推行第二階段措施。屆時將每周入境人數升至15萬人次；入境檢疫改為「0+7」，即免居家隔離，7天全自主防疫；亦會開放非免簽證國家或地區人士，以觀光理由申請入境；亦會取消旅行團限團令等，但大陸及港澳地區，則要再由陸委會評估。

另外，當地亦宣布口罩令將在「0+7」措施推行後分階段解除，但有部分場合例外，包括在密閉場所及公共運輸等，民眾仍要佩戴口罩。

疫情指揮中心指揮官王必勝表示，會參考其他國家做法，未來會調整到不用再戴口罩：「日本還有新加坡，甚至美國，它有所謂口罩相關的建議。那這些我們都會列入這個參考，那只是實施或者是整個政策的改變，我想會比較晚一些。」

台灣周四新增超過4.2萬宗新型肺炎本地個案，再多59人病死，年齡介於30多歲至90多歲，均為重症患者。