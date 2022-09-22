奇蹟！四川瀘定地震失蹤17日水電站工獲救

【有線新聞】一名在四川瀘定6.8級地震中失蹤17天的姓甘男子，被當地村民在一座山中找到。目前該男子生命體徵平穩，但身體虛弱並伴有大面積感染。

四川瀘定地震發生17日後，這一名男子被送到醫院。他的全身有多處骨折，並有嚴重感染。他就是地震後一直失蹤的灣東水電站職員甘宇。

本月5日當地發生6.8級強烈地震，甘宇未有選擇即時逃生，反而堅持留守水電站，在水位上升後開閘洩洪，避免了河水沖過大壩，對下游村莊造成威脅。

到第二日他與同事逃生期間失散，自此與外界失去聯絡。直到周三，即是地震後第17天，他才被當地一名村民發現。

救援村民倪太高表示，兩天前救援人員一行10個人都沒有成功找到甘宇，「我就曉得這個人要是活着的話，可能還在這個山裏。我昨天找了半天沒找到。今天早晨我又過來，早上六點多上來的，拿了幾個乾糧，兩盒純牛奶。七點左右聽到他聲音，我也在吼，他也在吼。九點半左右才找到他。」

醫生表示，甘宇在失蹤的17天中，有9天都在淋雨，造成身體大面積感染。他所處的位置海拔較高，夜晚溫度低，期間只能飲泉水和吃野果，能生存下來實屬奇蹟。

死裏逃生，甘宇獲救送院後，第一反應並不是問自己的健康狀況，而是尋找自己的父母。經醫生詳細檢查和診治後，確認甘宇情況穩定，但精神稍為欠佳，需要時間靜養。

網民紛紛讚揚甘宇捨己為人的行為，希望他可以早日康復。