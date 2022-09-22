內地新網遊難過關　玩家怨聲載道

【有線新聞】內地近日興起一款網絡遊戲，聲稱過關率只有0.01%，很多人都爭相挑戰，但玩過後都怨聲載道。

市民樂樂說：「網上很多人在玩，我自己玩過一次，還挺好玩的，比較燒腦。」市民王先生說「玩了幾天之後就沒興趣玩了，因為第二關過不了，沒意思。」湊成三個相同的卡牌隨手點擊，全部消除，誰知一到第二關，畫面就彈出16款圖案；隱藏疊加，層數數不盡，難度急升，根本無法通關。

近日這一款號稱通關率不到0.01%、名為「羊了個羊」的遊戲，在內地人氣急升，不過都因為關卡的設置惹來不少負評。而最令其飽受爭議，是每次要復活或者想使用道具，玩家就被迫要看至少兩分鐘廣告。

內地網紅二毛坨子說：「一次120秒的廣告，無數次分享到不同的群組。你做個遊戲，還搞一些資本家的套路，你不覺得自己很噁心嗎！」

遊戲爆紅翌日，網上流傳一張截圖，指遊戲的單日收入高達468.8萬人民幣，隨後遊戲開發商澄清是偽造。遊戲的小說、網絡貸款廣告亦通通退場，不過仍要分享給好友換復活，遊戲難度有增無減。

遊戲化學習設計師陳立斌說：「這個遊戲技術本身沒有太特別的地方，開發的成本也比較低，但是前期獲得的廣告收入已經足夠多。開發者本身有更長遠的利益，一些投資人、遊戲人才會去注意到這家公司，有了名氣、資本。」

與此同時，亦有商家藉遊戲吸金，而除了開發商以外，羊了個羊商標目前已經被多間其他公司搶註。江蘇、陝西等地警方近日都發布消息，提醒市民留意類似通關攻略的木馬程式病毒，以及課金詐騙陷阱。團隊亦作出聲明，提醒玩家提防受騙。